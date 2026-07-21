В «Зените» раскрыли, как относятся к блогерству Мостового

В «Зените» рассказали, как относятся к блогерству Мостового
Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев заявил, что с интересом следит за блогерской карьерой одноклубника Андрея Мостового. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Дивеева, никаких проблем с тем, что Мостовой решил чаще снимать рилсы, не возникло.
«Я видел пару видео, мне понравилось. Видимо, у него много свободного времени после тренировок (смеется). В любом случае, когда кто-то начинает снимать какие-либо ролики, ты сначала подкалываешь, а потом привыкаешь к этому. Если ему это нравится, то почему бы и нет», — заявил Дивеев.
В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.
«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.
Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.
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