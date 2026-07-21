Воробьев высказался о возвращении в "Краснодар"

"Были и другие варианты". Воробьев - о возвращении в "Краснодар"
Новичок "Краснодара" Дмитрий Воробьев рассказал, что ему поступали и другие предложения о продолжении карьеры.
"У меня были и другие варианты в России, но я выбрал путь домой. "Краснодар" — не чужой для меня клуб, он был приоритетом", - приводит слова Воробьева "РБ Спорт".
В субботу, 18 июля, краснодарский клуб сообщил о возвращении своего воспитанника Дмитрия Воробьева. Нападающий перешел из московского "Локомотива" и подписал четырехлетний контракт. В составе черно-зеленых форвард сборной России будет выступать под 10-м номером.
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