Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, показанную полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального матча чемпионата мира с испанцами. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее ТАСС сообщал, что Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании после финала чемпионата мира. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время. После игры Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Бывшего футболиста петербургского "Зенита" после этого начали успокаивать аргентинские игроки.

Первоначально ФИФА сообщила, что Паредес получил красную карточку. Позднее эта карточка была удалена из протокола. ФИФА подтвердила Би-би-си, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено.

Ямаль раскрыл, какой совет дал ему Месси

Также в Би-би-си заявили, что ФИФА начала рассмотрение эпизода, когда футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу над командой Англии (2:1) в полуфинальном матче чемпионата мира с баннером, на который была нанесена фраза "Мальвины - аргентинские".