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ФИФА отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале ЧМ

ТАССиещё 1

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, показанную полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального матча чемпионата мира с испанцами. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее ТАСС сообщал, что Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании после финала чемпионата мира. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время. После игры Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Бывшего футболиста петербургского "Зенита" после этого начали успокаивать аргентинские игроки.

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Первоначально ФИФА сообщила, что Паредес получил красную карточку. Позднее эта карточка была удалена из протокола. ФИФА подтвердила Би-би-си, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено.

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Также в Би-би-си заявили, что ФИФА начала рассмотрение эпизода, когда футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу над командой Англии (2:1) в полуфинальном матче чемпионата мира с баннером, на который была нанесена фраза "Мальвины - аргентинские".

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