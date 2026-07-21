Батраков: мужчина тоже может поплакать и погрустить
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков рассказал, что не стесняется проявлять эмоции вне футбольного поля.
21-летний футболист признался, что трогательные фильмы или жизненные моменты могут довести его до слез, хотя на публике он старается этого не показывать.
"Дома – да. На публике таким не покажусь. До слез может растрогать банально фильм, трогательное видео или какой-то момент из жизни. Считаю, что мужчина тоже может поплакать и погрустить", — сказал Батраков.
Также полузащитник рассказал, что болельщики все чаще узнают его на улицах. По словам игрока, за совместными фотографиями обращаются не так часто, однако недавно несколько юных поклонников дождались его у магазина, чтобы встретиться лично.
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