Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не вернулся в Аргентину после ЧМ-2026. Об этом сообщает TyC Sports.

Помимо Месси, на родину не вернулись его партнеры по команде Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо. В Ассоциации футбола Аргентины (AFA) заявили, что футболисты вернулись в свои клубы или улетели в отпуск.

Всего в столицу Аргентины Буэнос-Айрес прилетели 16 игроков. Для них организовали торжественную встречу в аэропорту. По пути на базу AFA сборную продолжали приветствовать фанаты. Они скандировали: «Для нас они чемпионы».

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.