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Месси не вернулся в Аргентину после ЧМ-2026

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не вернулся в Аргентину после ЧМ-2026. Об этом сообщает TyC Sports.

Месси не вернулся в Аргентину после ЧМ-2026
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Помимо Месси, на родину не вернулись его партнеры по команде Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо. В Ассоциации футбола Аргентины (AFA) заявили, что футболисты вернулись в свои клубы или улетели в отпуск.

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Всего в столицу Аргентины Буэнос-Айрес прилетели 16 игроков. Для них организовали торжественную встречу в аэропорту. По пути на базу AFA сборную продолжали приветствовать фанаты. Они скандировали: «Для нас они чемпионы».

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

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