Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не вернулся в Аргентину после ЧМ-2026. Об этом сообщает TyC Sports.
Помимо Месси, на родину не вернулись его партнеры по команде Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо. В Ассоциации футбола Аргентины (AFA) заявили, что футболисты вернулись в свои клубы или улетели в отпуск.
Всего в столицу Аргентины Буэнос-Айрес прилетели 16 игроков. Для них организовали торжественную встречу в аэропорту. По пути на базу AFA сборную продолжали приветствовать фанаты. Они скандировали: «Для нас они чемпионы».
Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.
Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Мбаппе – 2-й, Беллингем – 3-й, Холанд – 4-й, Родри – 6-й
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Невилл о финале ЧМ-2026: «Аргентина играла как мешок с дерьмом. Если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Без Месси им и до полуфинала было бы тяжело дойти»