$78.4889.6

L'Équipe раскрыл, когда Зидан подпишет контракт главного тренера сборной Франции

Чемпионат.comиещё 5

Федерация футбола Франции (FFF) планирует сообщить о подписании контракта с Зинедином Зиданом в следующий вторник, 28 июля, сообщает L'Équipe. Специалист станет главным тренером сборной Франции.

L'Équipe раскрыл, когда Зидан подпишет контракт главного тренера сборной Франции
© Чемпионат

Ожидается, что Зидан подпишет четырехлетний контракт.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Французская команда завершила выступление на чемпионате мира 2026 года под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания турнира. В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции уступила Англии со счётом 4:6.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости