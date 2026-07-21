Пирс Морган: Месси был подлым жуликом

Британский телеведущий Пирс Морган заявил, что Лионель Месси подорвал свою репутацию поведением в финале ЧМ-2026.

Форвард сборной Аргентины требовал у судьи удалить Марка Кукурелью за то, что тот прикрыл рот во время разговора. Славко Винчич не стал наказывать испанского защитника.