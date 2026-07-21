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Морган об Аргентине на ЧМ: «Месси был подлым жуликом, лидером шайки головорезов. Фальшивый нимб разбился вдребезги»

Sports.ruиещё 1

Британский телеведущий Пирс Морган заявил, что Лионель Месси подорвал свою репутацию поведением в финале ЧМ-2026.

Пирс Морган: Месси был подлым жуликом
© Global Look Press

Форвард сборной Аргентины требовал у судьи удалить Марка Кукурелью за то, что тот прикрыл рот во время разговора. Славко Винчич не стал наказывать испанского защитника.

ЧМ-2026
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«Один из самых жалких поступков, которые я когда-либо видел от предполагаемого спортсмена. Фальшивый нимб Месси разбился вдребезги на этом чемпионате мира. Он был подлым жуликом – лидером шайки жестоких головорезов», – написал Морган в твиттере.
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