Пирс Морган: Месси был подлым жуликом

Морган об Аргентине на ЧМ: «Месси был подлым жуликом, лидером шайки головорезов. Фальшивый нимб разбился вдребезги»
Британский телеведущий Пирс Морган заявил, что Лионель Месси подорвал свою репутацию поведением в финале ЧМ-2026.
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«Один из самых жалких поступков, которые я когда-либо видел от предполагаемого спортсмена. Фальшивый нимб Месси разбился вдребезги на этом чемпионате мира. Он был подлым жуликом – лидером шайки жестоких головорезов», – написал Морган в твиттере.
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Морган об Аргентине на ЧМ: «Месси был подлым жуликом, лидером шайки головорезов. Фальшивый нимб разбился вдребезги»