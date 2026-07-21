Романо объяснил, что мешает переходу игрока «Манчестер Сити» в «Реал»

Романо объяснил, что мешает переходу Родри в «Реал»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступает в качестве главного противника перехода полузащитника «Манчестер Сити», чемпиона мира – 2026 Родри в стан «сливочных». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
По информации источника, часть руководства «Реала» пытается убедить Переса изменить позицию насчёт покупки 30-летнего игрока. Подчёркивается, что обладатель «Золотого мяча» – 2024 «мечтает надеть «сливочную» футболку». В апреле «Манчестер Сити» предложил Родри новый контракт, однако он не дал окончательного ответа.
В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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