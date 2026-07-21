Выяснилось, что капитан «Спартака» оставил себе после развода

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин оставил себе кофейню и квартиру площадью в 120 квадратных метров в Москве после развода с женой Раминой, сообщает Mash на спорте.

Изначально учредителем в кофейне числилась Рамина. Кофейня является убыточной. За 2025 год кофейня принесла убытков на 1,1 млн рублей.

Московский Фонд капремонта требует денег с футболиста за неуплату коммунальных услуг квартиры. В мае 2025 года с Зобнина отсудили 22 тысячи рублей. 10 июля этого года аналогичных исков у Романа уже три.

19 июля «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.