«Родина» представила новый логотип после отказа от эмблемы, предложенной студией Артемия Лебедева.

© ФК "Родина"

Ранее московский клуб, вышедший в РПЛ по итогам сезона-2025/26, отказался от разработанного студией логотипа в виде запятой.

Обновленный логотип клуба выполнен в виде щита с развевающимся перед ним флагом, на котором изображена четырехконечная звезда.

© ФК "Родина"