«Родина» показала новый логотип – в форме щита с флагом и звездой. Клуб отказался от эмблемы от студии Артемия Лебедева
«Родина» представила новый логотип после отказа от эмблемы, предложенной студией Артемия Лебедева.
Ранее московский клуб, вышедший в РПЛ по итогам сезона-2025/26, отказался от разработанного студией логотипа в виде запятой.
Обновленный логотип клуба выполнен в виде щита с развевающимся перед ним флагом, на котором изображена четырехконечная звезда.
«Родина» эволюционирует, принимая новые формы. Мы становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип – визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя. Щит – формообразующий элемент нового логотипа и продолжение визуальной истории клуба. Эволюционировавший символ получил более острый и динамичный характер. Контрастные пропорции усиливают ощущение движения и напряжения, превращая привычную форму в более точную и современную. Звезда – символ ясности и ориентир для тех, кто только начинает свой путь. Следуя за ней, ты понимаешь, куда двигаться и к чему стремиться. Флаг – знамя «Родины» – это символ ответственности, которая ложится на каждого представителя профессионального клуба. Куда ты понесешь это знамя, туда и будет направлено движение тех, кто идет следом. Клуб начинается не с эмблемы, не с формы и не с чужих решений. Он начинается с тебя. С того, насколько высокую планку ты ставишь себе. С того, готов ли ты отвечать за свой выбор и за направление, в котором движешься», – говорится в сообщении на сайте клуба.
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