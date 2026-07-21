Батраков поделился своим отношением к алкоголю

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что лояльно относится к алкоголю, передает «Чемпионат».

«Да, врать смысла нет. Отношусь к алкоголю лояльно. В отпуске могу выпить условно бокал просекко», — сказал Батраков.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.