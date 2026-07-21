Агент предрек скорую отставку Игдисамова из ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая уверен, что армейцы уже в начале сезона могут задуматься о смене главного тренера.

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Футбольный агент Тимур Гурцкая скептически оценил перспективы Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

"Дам неутешительный прогноз: до зимы Игдисамов точно не доработает. Он не доработает до первой паузы на сборную. После шести туров ЦСКА задумается о смене тренера.Я не хочу опираться на последний матч — это было избиение. "Динамо" в первом тайме выглядело так, будто тренируется уже полгода, а ЦСКА — час", — заявил Гурцкая в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".

Агент также усомнился, что работа с молодежной командой автоматически позволяет успешно руководить основным составом. По его мнению, Игдисамов уже дал максимум молодым игрокам и теперь должен доказать, что способен развивать команду на новом уровне.

ЦСКА подходит к старту сезона без побед в семи предсезонных матчах: армейцы потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. Последней проверкой перед началом чемпионата стало крупное поражение от московского "Динамо" со счетом 2:5.