Аршавин прокомментировал скандальное решение в матче Суперкубка России

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о несостоявшейся жеребьёвке в матче OLIMPBET Суперкубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Главный судья встречи Евгений Буланов отказался от процедуры жребия из соображений безопасности. Поводом стал инцидент с массовым бросанием пластиковых бутылок на поле с трибуны болельщиков «Спартака».

«Обычно важно [проводить жеребьёвку]. Стараются, чтобы били, где болельщики… Обычно всегда проводят жеребьёвку. Мне кажется, судья просто принял такое решение, а дальше уже нужно было что-то сказать [по этому поводу]. Вот и всё. Надо просто в деталях разбираться… Судья, может, принял неправильное решение. Думаю, потом РФС нужно было как-то это объяснять, и они так вот объяснили. На самом деле жребий надо делать», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.