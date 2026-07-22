Гурцкая сообщил, что Константин Тюкавин хочет перейти в «Зенит»
Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин хочет перейти в санкт-петербургский «Зенит». Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые также заинтересованы в российском форварде.
«Насколько я понимаю, до конца тема перехода Тюкавина в «Зенит» не закрыта. Потому что, как понимаю, игрок хочет уйти в «Зенит», сам игрок хотел бы перейти в «Зенит». И одна из основных причин этого — не столько чемпионство, сколько рост игрока в «Зените», считает, он будет выше, чем у него в «Динамо», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
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