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Акинфеев о том, как попал в ЦСКА: «Отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы»

Sports.ru

Голкипер Игорь Акинфеев выпустил новый пост на Трибуне и рассказал, с какого случайного знакомства началась его карьера в ЦСКА

Акинфеев рассказал, как попал в ЦСКА
© Чемпионат
«Много лет назад отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы ЦСКА Дезидерием Ковачем. Через три-четыре дня отец привез меня в армейский манеж, и спустя несколько тренировок Ковач сказал: «Если будете возить дальше, из этого мальчика что-то получится». Какой талант он мог разглядеть во мне, пятилетнем? Эту тайну Дезидерий Федорович мне не раскрывал. Видно, понравилась моя динамика, беззаботный бег и прыжки. Вратарских тренировок тогда не было, и я выполнял упражнения вместе с полевыми игрокам», – написал Акинфеев.
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