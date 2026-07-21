Жоаозиньо: отсутствие Кордобы и Сперцяна скажется на результатах «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо заявил «Матч ТВ», что отсутствие форварда Джона Кордобы и уход полузащитника Эдуарда Сперцяна могут негативно сказаться на результатах команды на старте сезона‑2026/27.

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Сперцян в летнее трансферное окно перешел в саудовский «Аль‑Ахли». Кордоба, будучи в расположении сборной Колумбии на чемпионате мира‑2026, получил травму приводящей мышцы. Сперцян в сезоне‑2025/26 забил 13 мячей и отдал 16 голевых передач в РПЛ, Кордоба записал в актив 17 мячей и пять «ассистов».

— Какие ожидания от «Краснодара» в новом сезоне? Ушел Сперцян, а Кордоба, скорее всего, пропустит старт сезона.

— На мой взгляд, в лице Сперцяна «Краснодар», как и весь чемпионат, лишился одного из лучших игроков на данный момент. Кордоба со временем вернется в строй. Возможно, на первых порах их отсутствие скажется на результатах команды. Но «Краснодар» будет бороться за чемпионский титул. В начале каждого сезона журналисты и эксперты отдают предпочтение другим командам, однако «Краснодар» вновь будет биться за золото, — сказал Жоаозиньо «Матч ТВ».

«Краснодар» в первом туре РПЛ в воскресенье сыграет с «Рубином» в Казани, начало игры — в 19:30.

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