Мадридский «Реал» следит за нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом, забившим победный гол в финале чемпионата мира – 2026 за сборную Испании. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, Торрес считает, что сине-гранатовые не заинтересованы в продлении с ним контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Каталонский клуб оценивает 26-летнего игрока в € 50 млн, при этом не исключает возможность пролонгации трудового соглашения с ним. Интерес к чемпиону мира – 2026 по-прежнему сохраняет «ПСЖ».

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.