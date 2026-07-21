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В Португалии во время пробежки умер 26‑летний футболист Усалифа Инди

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Воспитанник «Порту» Усалифа Инди скоропостижно скончался в возрасте 26 лет в португальской Армиле, сообщает Record.

26‑летний футболист умер во время пробежки
© Матч ТВ

Инцидент произошёл в понедельник вечером. Во время пробежки Инди почувствовал себя плохо и упал на дорогу. Прохожий позвал на помощь, но, несмотря на усилия спасательных служб, смерть была констатирована на месте происшествия.

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Инди был игроком молодёжной системы «Порту», в сезоне‑2017/18 представляя команду до 19 лет. На протяжении своей карьеры он выступал за португальские команды низших дивизионов. Последним клубом полузащитника стал эстонский «Харью».

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