26‑летний футболист умер во время пробежки

Воспитанник «Порту» Усалифа Инди скоропостижно скончался в возрасте 26 лет в португальской Армиле, сообщает Record.
Инцидент произошёл в понедельник вечером. Во время пробежки Инди почувствовал себя плохо и упал на дорогу. Прохожий позвал на помощь, но, несмотря на усилия спасательных служб, смерть была констатирована на месте происшествия.
Инди был игроком молодёжной системы «Порту», в сезоне‑2017/18 представляя команду до 19 лет. На протяжении своей карьеры он выступал за португальские команды низших дивизионов. Последним клубом полузащитника стал эстонский «Харью».
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