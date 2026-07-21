Игрок «Зенита» высказался о своем будущем в футболе

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что пока не знает, будет ли предстоящий сезон для него последним в карьере. В июне Ерохин продлил контракт с сине-бело-голубыми на один год. В составе «Зенита» 36-летний Александр семь раз выигрывал чемпионат России.

«Может ли быть последний сезон? В наше время никто не знает, что будет завтра, а что будет через год — сложно загадывать, поэтому посмотрим. Может сложиться по-разному, поэтому всегда надеемся на лучшее и готовимся к худшему, работаем, чтобы команда побеждала и радовала болельщиков. Не исключаю и не подтверждаю, что может быть последний сезон. Я думаю, что всё будет зависеть и от того, как команда проведёт сезон, от моего личного состояния, моего личного желания. Посмотрим. На сегодняшний момент есть и мотивация, и желание помогать команде, продолжать поддерживать хорошую форму, чтобы выходить где-то на 90 минут, где-то после перерыва. Помогать команде — самая главная мотивация для меня», — приводит слова Ерохина ТАСС.