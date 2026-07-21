Глава Ла Лиги: Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку ФИФА на чемпионате мира‑2026 руководствовалась собственными интересами, а не интересами футбола.

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ЧМ‑2026 проходил в США, Канаде и Мексике. Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.

— ФИФА устраивает все так, как ей удобно, руководствуясь исключительно собственными интересами, а не интересами футбола. Если организации понадобится сделать перерыв между таймами продолжительностью 27 минут, значит, он будет 27 минут. Паузы на водопой — это обман. В Ла Лиге они действительно бывают, но только когда стоит настоящая жара. Стадионы в Далласе, Лос‑Анджелесе и Атланте оборудованы системой климат‑контроля, на трибунах мне даже пришлось надеть свитер. Эти паузы были нужны лишь для рекламы. А затем произошла история с Фоларином Балогуном… На мой взгляд, время Инфантино прошло. Но он пользуется поддержкой существующей системы и национальных федераций, поэтому добавить здесь нечего. Нет даже кандидата, который мог бы составить ему конкуренцию, потому что никто не хочет участвовать в выборах лишь для того, чтобы проиграть. Такова эта система, и она прогнила насквозь. Инфантино не должен оставаться во главе ФИФА, однако при нынешнем положении дел он никуда не уйдет. За последние дни здесь, в США, я услышал немало людей, которые выступают против Инфантино и не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но ничего не предпринимают. И я не знаю, что хуже: молчание или соучастие. Потому что те, кто молчит, прекрасно понимают, какой ущерб наносится мировому футболу, — сказал Тебас La Gazetta dello Sport.

Ближайшие выборы президент ФИФА состоятся в марте 2027 года. На данный момент на пост претендует только Инфантино.