Роналду поставил лайк под видео с футбольной теорией заговора

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией в соцсетях с отрывком телешоу, где были выдвинуты обвинения в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) в коррупционной связи с Аргентиной. Об этом пишет РИА Новости.

Форвард оценил видео с фрагментом выступления журналистки Пилар Родригес после полуфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии (2:1). Она утверждает, что сборная Аргентины должна была завершить свое выступление на турнире на пять матчей раньше, если бы не пользовалась помощью ФИФА. Родригес также заявила, что ФИФА — это одна из самых коррумпированных организаций в мире.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.