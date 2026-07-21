"Рубин" может подписать испанского полузащитника

"Рубин" может подписать бывшего игрока юношеских команд мадридского "Реала".

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По информации источника, Давид Гонсалес из "Бургос" выразил желание продолжить карьеру в "Рубине". Трансфер может не состояться из-за разногласий по сумме. На данный момент казанцы хотят выкупить 50% прав на игрока за €2,5 млн (остальные 50% принадлежат "Реалу"), испанцы же настаивают на продаже всех прав.

Давид Гонсалес выступает за "Бургос" с июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб полузащитник провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.