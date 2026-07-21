«Краснодар» выглядит ослабевшим». Геркус назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал «Краснодар» и «Спартак» основными конкурентами «Зенита» в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России.
«Краснодар» будет пытаться конкурировать с «Зенитом». От них ушёл Сперцян, поэтому «Краснодар» пытается что-то делать, заменить его. Была похожая ситуация, когда уходил Сулейманов, но тогда справились и нашли замену. Пока что краснодарцы выглядят ослабевшими. На бумаге — «Спартак» тоже будет конкурентом. Вот эти два клуба будут претендентами за титул. Но основным конкурентом «Зенита» в новом сезоне будет сам «Зенит». Они сами с собой борются», — приводит слова Геркуса Metaratings.
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