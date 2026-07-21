Батраков не смотрит новости по ТВ: «Никогда с этим не дружил, не особо интересно. Сейчас такие реалии, но я привык не жаловаться на жизнь»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признался, что не смотрит новости по телевизору.
– Смотришь новости по ТВ?
– С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно.
– Что думаешь о том, что происходит в мире в последнее время?
– Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив – у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент. Сейчас такие реалии.
Вы задали вопрос, а я подумал, что путешествовать стало сложнее. Вот это грустно, раньше из Москвы можно было в любую точку мира полететь. Хотя и сейчас можно добраться куда надо, если очень сильно захотеть, – сказал Батраков.
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