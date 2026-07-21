Мостовой рассказал о несостоявшихся переходах в «Ливерпуль» и «Байер»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, почему в ходе карьеры сорвались его трансферы в «Байер» из Леверкузена и английский «Ливерпуль».

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Во вторник в Государственном музее спорта проходит открытая встреча с Мостовым. В 1991 году он подписал контракт с португальской «Бенфикой», в 1996–2004 годах выступал за испанскую» Сельту».

— Расскажите, как вы переходили в чемпионат Португалии.

— Слово «контракт» я не знал и не слышал. У нас была сберегательная книжка, куда переводили деньги. После распада СССР нас стали разрывать нарасхват. Около отеля дежурили люди, которые зазывали нас в иностранные клубы.

В конечном счете я должен был оказаться в Германии, в леверкузенском «Байере», а оказался в Лиссабоне. Я жил и тренировался в Германии. Мои друзья Юран и Кульков улетели в Португалию, это всё перевесило. Потом я очень сильно жалел об этом. Когда я оказался в «Бенфике», на каждую тренировку выходил Эусебио.

— Вы говорили что могли оказаться в «Ливерпуле». Действительно ли погода отпугивала?

— Я прилетел туда, поговорили, но погода, долго не мог найти еду… Прилетаю в Испанию — пляж, дети маленькие. Перевешивал комфорт. Потом в футбольном плане я пожалел. На следующий год «Ливерпуль» выиграл несколько трофеев. Вместо меня подписали (Гари) Макаллистера (перешел в «Ливерпуль» в 2000 году — прим. «Матч ТВ»), я подходил к телевизору и говорил: «На твоём месте должен был быть я», — передает слова Мостового корреспондент «Матч ТВ».

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