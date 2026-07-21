«Спартак» заинтересован в игроке сборной Уругвая

«Спартак» заинтересован в нападающем сборной Уругвая — журналист Васкес
Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему сборной Уругвая и мексиканского «Леона» Федерико Виньясу. Об этом сообщает журналист Родри Васкес на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, на текущий момент красно-белые не сделали официального предложения о трансфере 28-летнего форварда. Интерес к уругвайскому футболисту также проявляют мексиканская «Толука», английский «Рексем» и неназванная команда из Германии.
На чемпионате мира 2026 года за сборную Уругвая Виньяс сыграл во всех трёх матчах группового этапа, но не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с «Леоном» рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
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