Агент Дзюбы ведет переговоры с клубами из РПЛ

Представитель Дзюбы ведет переговоры с клубами из РПЛ
Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, высказался о будущем игрока.
"До конца трансферного окна ещё почти два месяца, переговоры с клубами РПЛ ведутся. Конкретики пока нет. Как только она появится, все всё узнают", - сказал Гольдман "Советскому спорту".
С августа 2024 по май 2026 года Артем Дзюба защищал цвета тольяттинского "Акрона". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Трансферная стоимость 37-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
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