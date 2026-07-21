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Представитель Дзюбы ведет переговоры с клубами из РПЛ

Rusfootball

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, высказался о будущем игрока.

Агент Дзюбы ведет переговоры с клубами из РПЛ
© ФК "Акрон"
"До конца трансферного окна ещё почти два месяца, переговоры с клубами РПЛ ведутся. Конкретики пока нет. Как только она появится, все всё узнают", - сказал Гольдман "Советскому спорту".
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С августа 2024 по май 2026 года Артем Дзюба защищал цвета тольяттинского "Акрона". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Трансферная стоимость 37-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

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