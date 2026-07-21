Мостовой вспомнил о конфликте с Ярцевым на Евро‑2004

Мостовой — о конфликте с Ярцевым на Евро‑2004: «Считаю, что я поступил правильно»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что не жалеет о конфликте с бывшим главным тренером национальной команды Георгием Ярцевым на Евро‑2004.
Во вторник в государственном музее спорта проходит открытая встреча с Мостовым.
— Расскажите про ту громкую ситуацию на Евро‑2004.
— Первая игра была против Испании. Проигрываем 0:1, все орут, Ярцев тоже орёт, шумит. Проходим через микст‑зону. Я остался и начал разговаривать. На все темы, на всех языках. Приезжаем на базу, а скандал уже разгорается. В Москве сразу вышла информация, что Мостовой обвинил Ярцева в поражении от Испании. Я говорил, что, если мы сыграли плохо, значит, мы где‑то не доработали. Может, недотренировались. Написали, что Мостовой сказал, что тренер подготовил команду плохо. Жора начал кричать: «Как ты такое сказал? Уезжай, я не хочу тебя видеть». Утром я собрал вещи и уехал.
Считаю, что я поступил правильно. Он погорячился, нельзя было поддаваться эмоциям. Я не буду многого говорить, до чемпионата Европы было много неприятных историй, — передает слова Мостового корреспондент «Матч ТВ».
На чемпионате Европы 2004 сборная России заняла четвёртое место в группе с Португалией, Грецией и Испанией и не вышла в плей‑офф турнира.
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