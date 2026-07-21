Английский арбитр Энтони Тейлор объявил о завершении карьеры

Английский арбитр категории ФИФА Энтони Тейлор сообщил о решение завершить карьеру судьи в возрасте 47 лет.

«Работа на элитном уровне была для меня невероятной привилегией, однако давление очень велико, а за твоей деятельностью следят постоянно. Пришло время сделать шаг в сторону, чтобы перейти к следующей главе моей карьеры. Хочу выразить благодарность своим помощникам Гари Бесвику и Адаму Нанну, своим коллегам и всем остальным за их поддержку на протяжении всех этих лет. Особенно хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку через все испытания, которые сопутствовали моей карьере», — приводит слова Тейлора talkSPORT.

В послужном списке Тейлора 433 матча в английской Премьер-лиге, а также ряд международных игр как на клубном уровне, так и среди сборных. В общей сложности Тейлор отработал на 831 матче, его последней игрой стала встреча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Португалии и Испании (0:1).