$78.5589.76

«Ювентус» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» — СМИ

Матч ТВиещё 2

«Ювентус» планирует купить голландского нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед»
© Матч ТВ

Издание сообщает, что турниры уже направили в английскую команду трансферный запрос. «Манчестер Юнайтед» планирует продать голландца за 40 миллионов евро.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В минувшем сезоне чемпионата Англии Зиркзе забил два гола в 24 матчах.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости