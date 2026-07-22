«Ювентус» планирует купить голландского нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Издание сообщает, что турниры уже направили в английскую команду трансферный запрос. «Манчестер Юнайтед» планирует продать голландца за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Зиркзе забил два гола в 24 матчах.
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«Ювентус» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» — СМИ
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