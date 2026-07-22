Стоимость Ямаля и Холанда впервые превысила € 200 млн

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира 2026 года.

Трансферная стоимость нападающих — Ламина Ямаля (сборная Испании, «Барселона») и Эрлинга Холанда (сборная Норвегии, «Манчестер Сити») — впервые превысила € 200 млн и достигла € 220 млн. Оба форварда возглавили рейтинг самых дорогих игроков по версии портала.

На третьей строчке — нападающий Килиан Мбаппе (сборная Франции, мадридский «Реал») с оценкой в € 200 млн. В топ‑5 также входят вингер Майкл Олисе (сборная Франции, мюнхенская «Бавария») — € 170 млн, и полузащитник Джуд Беллингем (сборная Англии, «Реал») — € 160 млн.