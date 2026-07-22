Черчесов высказался о ситуации с трансферным баном "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал запрет, наложенный на клуб ФИФА.

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"История с трансферным баном сказалась, хотя сама ситуация — нонсенс: получили запрет на регистрацию новичков из-за того, что готовы погасить задолженность, но не имеем технической возможности это сделать. В чем наша вина? Но клуб нас поддержал, спортивный департамент тоже отработал здорово — еще до этой истории мы все свои трансферные потребности закрыли. Хотя даже не догадывались, что она вообще случится. Теперь руководство решает данный вопрос", - написал в авторской колонке Черчесов.

Напомним, как ранее стало известно, 14 июля Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на "Ахмат" запрет на регистрацию новых футболистов. Генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров заявил, что организация не предлагает никаких путей по разрешению данной проблемы. Также Айдамиров отметил, что клуб готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Команда Станислава Черчесова начнет выступление в новом сезоне Российской Премьер-Лиги гостевым матчем против московского "Локомотива". Встреча пройдет 26 июля на стадионе "РЖД Арена".