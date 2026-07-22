«Челси» заключил самый дорогой трансфер в своей истории
Лондонский «Челси» объявил о переходе полузащитника сборной Англии Моргана Роджерса из «Астон Виллы» за 117 миллионов фунтов стерлингов. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2033 года.
Этот трансфер стал самым дорогим в истории «Челси» и вторым по величине в истории английского чемпионата - после перехода Александера Исака в «Ливерпуль» за 125 миллионов.
Роджерс также стал самым дорогим английским футболистом всех времён, обойдя Эллиота Андерсона (116 миллионов). В прошлом сезоне Роджерс забил 10 голов и отдал 7 голевых передач в 35 матчах за «Астон Виллу», а на чемпионате мира провёл 7 игр за сборную, отдал 2 результативные передачи и завоевал бронзу.
«Астон Вилла» финишировала четвёртой в АПЛ, а «Челси» - десятой.
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