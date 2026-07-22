У Олисе объявилась внебрачная дочь. Майкл закрыл комментарии в соцсетях — Bild

Форвард «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе является отцом полуторагодовалой девочки. 24-летний спортсмен ранее не распространялся о её существовании. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, ДНК-тест подтвердил его отцовство. Матерью ребёнка названа 34-летняя Фатима Цаунбрехер. По словам женщины, их знакомство с футболистом состоялось в 2022 году, однако сейчас они не общаются.

«Хочу познакомить Майкла с дочерью и буду добиваться выплаты алиментов», — заявила она.

Сам игрок на данный момент оставил информацию без комментариев и ограничил возможность оставлять сообщения под своими публикациями в социальных сетях.

В минувшем клубном сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее соглашение Олисе с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. На завершившемся ЧМ-2026 Олисе стал лучшим ассистентом, отметившись семью результативными передачами.