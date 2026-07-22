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Месси пропустит Матч звезд МЛС после вылета с ЧМ-2026

Газета.Ru

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго Де Пауль не смогут принять участие в первых играх «Интер Майами» и в Матче звезд МЛС. Об этом сообщает ESPN.

Месси пропустит Матч звезд МЛС
© Газета.Ru

Согласно появившейся информации, игроки попросили дать им отдых после завершившегося чемпионата мира — 2026, где национальная аргентинская команда дошла до финала. Матч звезд МЛС состоится 29 июля.

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На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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