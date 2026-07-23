«Зенит» ведет переговоры о продаже или обмене Луиса Энрике — Пабло Оливейра

«Зенит» рассматривает несколько вариантов расставания с нападающим Луисом Энрике. Об этом сообщил бразильский журналист Пабло Оливейра в социальной сети X.

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По информации источника, петербургский клуб готов начать переговоры о продаже футболиста и оценивает его трансфер в € 35–40 млн.

Кроме того, «Зенит» допускает обмен Луиса Энрике на полузащитника «Ботафого» Данило.

Как утверждает Оливейра, сам Луис Энрике поддерживает идею возвращения в «Ботафого» и не препятствует возможной сделке. При этом детали потенциального трансфера обсуждаются в России уже не менее пяти дней.

Вчера Луис Энрике вернулся в расположение «Зенита» после ЧМ-2026.