Мостовой раскритиковал решение ЦСКА утвердить Игдисамова тренером

Мостовой об Игдисамове в ЦСКА: «Не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Нужно уважать профессию»
Александр Мостовой раскритиковал решение ЦСКА утвердить Дмитрия Игдисамова тренером армейцев.
«Видим, что и ЦСКА проиграл все игры в предсезонке, но это не значит, что они будут двенадцатыми, да? Там непонятные изменения, назначен непонятный человек. Хорошо отношусь к ЦСКА, но не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Традиции клуба надо уважать. Мы всю жизнь играли и играем в футбол, а потом какой‑то парень приходит и нас критикует. Это обнуляет все заслуги людей, которые посвятили жизнь футболу. Уважать надо профессию. Посмотрите, в европейском футболе такого не происходит», — сказал бывший футболист сборной России.
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