Соболев хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий "Зенита" Александр Соболев признал, что хотел бы стать лучшим бомбардиром РПЛ.

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"Я ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать. В прошлом сезоне забил 13 голов в чемпионате и Кубке. Позапрошлый, когда только перешел и мы не стали чемпионами, был не совсем удачный", - сказал Соболев.

Александр Соболев, играющий на позиции центрфорварда, играет за "Зенит" с лета 2024 года. Игрок перешел из московского "Спартака" и подписал контракт с петербургским клубом по схеме "3+1". На счету Соболева 21 гол и 6 результативных передач в 70 матчах за сине-бело-голубых, в составе которых нападающий стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.