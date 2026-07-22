Соболев хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ

Соболев: ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать
Нападающий "Зенита" Александр Соболев признал, что хотел бы стать лучшим бомбардиром РПЛ.
"Я ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать. В прошлом сезоне забил 13 голов в чемпионате и Кубке. Позапрошлый, когда только перешел и мы не стали чемпионами, был не совсем удачный", - сказал Соболев.
Александр Соболев, играющий на позиции центрфорварда, играет за "Зенит" с лета 2024 года. Игрок перешел из московского "Спартака" и подписал контракт с петербургским клубом по схеме "3+1". На счету Соболева 21 гол и 6 результативных передач в 70 матчах за сине-бело-голубых, в составе которых нападающий стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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