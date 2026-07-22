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«Локомотив» поставил на паузу переговоры о продлении контракта с Карпукасом

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации с возможным продлением контракта с полузащитником Артёмом Карпукасом. Срок действующего соглашения футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.

«Локомотив» приостановил переговоры о продлении контракта с полузащитником
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— Процесс идёт, но на сегодня все переговоры прекращены. Через несколько дней стартует чемпионат, и Артём Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры.

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— Когда «Локомотив» вернётся к переговорам?

— Мы свои предложения сделали.

— Все они были отклонены?

— Это процесс. Он будет продолжаться, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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