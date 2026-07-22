Комментатор Орлов высказался о Суперкубке

Орлов — о Суперкубке: Соболев и Адамов вытащили «Зенит», а ко всем остальным есть вопросы
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе санкт-петербургского «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.
«Зенит» ещё один титул присовокупил к своим победам! Сергея Семака и всю команду поздравляю! Всегда говорю: смотрю на табло. Можно играть 89 минут великолепно, а на 90-й тебе Месси или Соболев забьют. Соболев объективно вытащил «Зенит». И потрясающе сыграл Адамов. Ко всем остальным есть вопросы, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
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