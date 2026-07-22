ЦСКА не готов отдавать нападающего в аренду

«Бока» хочет арендовать Гонду. ЦСКА это не интересно (Герман Гарсия Грова)
«Бока Хуниорс» начала переговоры по нападающему ЦСКА Лусиано Гонду, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.
Аргентинский клуб сделал устное предложение о переходе форварда на правах аренды. ЦСКА не заинтересован в том, чтобы отдавать Гонду в аренду.
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Аргентинец перешел в ЦСКА зимой в результате обмена в «Зенит» на защитника Игоря Дивеева. За 9 матчей в РПЛ в составе армейцев Гонду забил один гол.
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