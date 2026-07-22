ЦСКА не готов отдавать нападающего в аренду

«Бока Хуниорс» начала переговоры по нападающему ЦСКА Лусиано Гонду, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

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Аргентинский клуб сделал устное предложение о переходе форварда на правах аренды. ЦСКА не заинтересован в том, чтобы отдавать Гонду в аренду.

Аргентинец перешел в ЦСКА зимой в результате обмена в «Зенит» на защитника Игоря Дивеева. За 9 матчей в РПЛ в составе армейцев Гонду забил один гол.