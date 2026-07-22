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«Реал» готов продать Асенсио или отдать в аренду. Моуринью не рассчитывает на защитника в новом сезоне

Sports.ru

Рауль Асенсио может покинуть «Реал» этим летом.

Защитник может покинуть «Реал» этим летом
© Global Look Press

По информации инсайдера Фабрицио Романо, уход защитника был запланирован новым главным тренером мадридцев Жозе Моуринью еще в июне.

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«Реал» рассматривает как продажу, так и аренду Асенсио в зависимости от предложений и решения игрока.

В прошлом сезоне Асенсио забил 2 гола в 23 матчах Ла Лиги и получил 4 желтых карточки. Статистику 23-летнего футболиста можно изучить по ссылке.

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