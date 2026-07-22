Объявлен новый главный тренер сборной Бельгии

Стал известен новый главный тренер сборной Бельгии. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Вместо Руди Гарсии бельгийцев возглавит Марк ван Боммел. Гарсия ушел с поста главного тренера сборной 20 июля. Под его руководством Бельгия дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2026, где уступила сборной Испании со счетом 1:2.

Срок контракта с ван Боммелом будет рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года. Среди преимуществ 49-летнего специалиста выделяются хорошие познания в тактике и умение работать с людьми. При этом он не владеет французским языком, который считается в Бельгии одним из трех официальных, наряду с голландским и немецким.

Ван Боммел в годы игровой карьеры был известен по выступлениям за «Барселону», «Баварию» и «Милан». В качестве главного тренера он работал с голландским ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном».