В "Факеле" назвали цель на новый сезон

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов обозначил цель команды на следующий сезон.

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Руслан Пименов заявил, что команда будет стараться закрепиться в РПЛ.

"Цель одна - закрепиться в РПЛ. Команда поднялась из Первой лиги. Понятно, что РПЛ уровнем выше, а конкуренция будет максимальной. Будем выкладываться в каждой игре и все вместе, с болельщиками и командой, решать задачу. Другой задачи просто не стоит", - сказал Пименов "Чемпионату".

По итогам прошедшего сезона воронежский "Факел" занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и заработал повышение в классе. Команда набрала 68 очков в 34 матчах чемпионата.

Клуб вылетел из РПЛ в сезоне-2024/2025, финишировав на 16 строчке с 18 баллами в активе.