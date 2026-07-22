В "Факеле" назвали цель на новый сезон: другой задачи просто не стоит
Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов обозначил цель команды на следующий сезон.
Руслан Пименов заявил, что команда будет стараться закрепиться в РПЛ.
"Цель одна - закрепиться в РПЛ. Команда поднялась из Первой лиги. Понятно, что РПЛ уровнем выше, а конкуренция будет максимальной. Будем выкладываться в каждой игре и все вместе, с болельщиками и командой, решать задачу. Другой задачи просто не стоит", - сказал Пименов "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона воронежский "Факел" занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и заработал повышение в классе. Команда набрала 68 очков в 34 матчах чемпионата.
Клуб вылетел из РПЛ в сезоне-2024/2025, финишировав на 16 строчке с 18 баллами в активе.
Депутат Терюшков о ЧМ-2026: «Такого гостеприимства, как в России в 2018-м, не было ни в США, ни в Канаде, я уверен. Мы готовились трепетно, со всей широтой русской души»
Месси вернулся в Аргентину частным самолетом после ЧМ. Капитан сборной прилетел в Росарио, чтобы отдохнуть и навестить отца, он не встречался с болельщиками
Лишь один игрок Аргентины не отвернулся во время награждения Испании – Флако Лопес. Остальные стояли спиной, когда Родри вручали Кубок мира