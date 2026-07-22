Капитан "Динамо" оценил работу Карпина в клубе

Капитан "Динамо" высказался о работе Карпина в клубе
Футболист "Динамо" Даниил Фомин высказался о работе Валерия Карпина в клубе. Футболист считает, что Валерий Карпин не смог добиться результата с "Динамо" из-за совокупности причин.
"Почему не получилось с Карпиным? Легко назвать одну причину, но ты понимаешь, что одной нет, совокупность факторов. Это вопрос взаимоотношений, вопрос результата в тот период. Так получилось. Но я до этого говорил и сейчас могу с уверенностью сказать, что Валерий Георгиевич - хороший тренер", - сказал Фомин в эфире "Матч ТВ".
Валерий Карпин был назначен главным тренером московского "Динамо" с начала июля по ноябрь 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений во всех турнирах.
На данный момент Карпин возглавляет сборную России. Соглашение со специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
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