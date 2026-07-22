Смородская объяснила, почему "Локомотив" не сможет претендовать на первое место

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о текущей форме красно-зеленых.

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Ольга Смородская считает, что "Локомотив" не сможет претендовать на чемпионство из-за своего состава.

"За тройку сможет бороться. Вы думаете, что за первое место? Я так не считаю. Я не вижу, чтобы они хорошо укомплектовались для этого, никого особо не приобрели. И Воробьев ещё в "Краснодар" перешёл. И этот футболист, безусловно, станет потерей для "Локомотива". Поэтому за тройку", - сказала Смородская "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в чемпионате.

Дмитрий Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар" 18 июля. В прошлом сезоне за "железнодорожников" форвард провел 34 игры, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.