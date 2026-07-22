Клуб РПЛ предлагает 15 млн евро за игрока сборной Колумбии

Клуб РПЛ предлагает 15 млн евро за полузащитника сборной Колумбии - источник
Футболист "Расинга" может сменить клубную прописку.
По информации источника, "Айнтрахт", "Штутгарт", а также команды из Англии, Португалии и России интересуются Густаво Пуэртой. Отмечается, что один из клубов РПЛ предложил за футболиста 15 миллионов евро.
Пуэрта выступает в составе испанского "Расинга" с начала сентября 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб полузащитник провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Футболист провел за сборную Колумбии 5 матчей и отдал 1 голевую передачу в рамках ЧМ-2026.
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