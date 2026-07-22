Новичок «Локомотива» мог перейти в «Краснодар»

Новичок «Локомотива» Александр Коваленко рассказал, что интерес к нему также проявлял «Краснодар». Однако сам футболист захотел перейти именно в стан железнодорожников.

© Чемпионат.com

— Во второй раз «Локомотив» был близок к тебе три года назад. Как тебя перехватил «Зенит»?

— Да кто его знает. Разговоры с «Локо» были активные, думал, что окажусь тут. Про «Зенит» сказали агенты, мы приняли его предложение.

— Что слышал про интерес «Краснодара»?

— Интерес был. Мы с родными обсудили и посчитали: лучше выбрать «Локомотив». Вся семья живёт в Москве.

— Отказать «Краснодару» — это сильно.

— Я не прямо отказывался: предложения не было, только диалог.

— «Локомотив» же не сразу предложение сделал.

— Давно хотел сюда попасть. Получилось только на третий раз, — приводит слова Коваленко Sport24.