Тренер Ташуев хочет покинуть "Енисей"

Российский специалист может уйти из клуба.

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По информации источника, руководство "Енисея" не выполнило обещаний по усилению состава. В клубе нет средств, чтобы закрыть проблемные позиции. Тренерский штаб считает, что при таком бюджете команда не сможет решить задачу выхода в РПЛ.

Сергей Ташуев возглавил красноярский "Енисей" в конце декабря 2025 года. Всего под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение клуба с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.