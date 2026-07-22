Вандалы испортили мурал в честь Торреса в Барселоне

В Барселоне вандалы несколько раз испортили мурал, посвященный нападающему сборной Испании Феррану Торресу.

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Форвард «Барселоны» забил победный гол в финале ЧМ-2026 против Аргентины в дополнительное время (1:0).

Во вторник художник TVBoy завершил работу над граффити в районе Грасия. Спустя несколько часов неизвестные закрасили изображение и оставили надпись «Puta Espanya» («##### Испанию»).

Позже ночью надпись была частично удалена – на мурале осталось только слово «Espanya» («Испания»).

В среду утром граффити вновь оказалось испорчено. На этот раз на нем появилась надпись «Volem seleccions catalanes» («Мы хотим сборную Каталонии»).